مصطفى قمر يحضر لألبوم غنائى للأطفال.. اعرف التفاصيل

كشف المطرب مصطفى قمر، أنه يجهز مع الشاعر عوض بدوى، ألبوما للأطفال، وذلك خلال استضافته ببرنامج "شريط كوكتيل" الذى يقدمه الفنان هشام عباس على قناة الحياة .

وأضاف قمر، خلال مع الحلقة، أنه من عشاق المطربين القدامى عبد الحليم وفايزة ووردة ونجاة وفريد الأطرش محمد فوزى.

وتابع مصطفى قمر قائلا : "الشعبى بالنسبة لى محمد رشدى ومحمد العزبى وعدوية وحسن الأسمر وحكيم وشيبة والليثى وبوسى وعبد الباسط حمودة وشعبان عبد الرحيم".

سرد الفنان هشام عباس، قصة أغنية "بنلف"، والتى كتبها ولحنها الموسيقار بليغ حمدى وغنتها المطربة وردة.

وأشار "عباس"، إلى أن المطربة سميرة سعيد، أُعجبت بالأغنية وطلبت من بليغ حمدى أن تغنيها، مشيراً إلى أن المطرب مصطفى قمر أُعجب أيضاً بالأغنية وطلب من سميرة سعيد أن يغنيها، ولكنها أبلغته بأن يطلب ذلك من بليغ حمدى.

وأوضح "عباس"، أن مصطفى قمر، ذهب لبليغ حمدى ، ليطب منه غناء أغنية "بنلف"، ورد الأخير قائلاً له :"سمعنى الأغنية.. بس لازم تعرف قصة الأغنية قبل ما تاخدها"، وقال له: "كتبت الأغنية ولحنتها يوم ما مات عبد الحليم حافظ"، مما جعل مصطفى قمر يتمسك بأكثر بغناء الأغنية.