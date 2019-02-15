وفاة شرطي متأثرًا بجراحه في احتجاجات بالخرطوم

وفضت قوات مكافحة الشغب، التابعة للشرطة اليوم (الخميس)، بالغاز المسيل للدموع، تظاهرات خرجت في عدد من احياء الخرطوم، تطالب برحيل الرئيس، عمر البشير عن السلطة.
وتشير احصائيات المعارضة السودانية، الى مقتل 50 و اصابة المئات بجراح مختلفة وسط المتظاهرين السلميين، في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد لما يقارب الشهرين.
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