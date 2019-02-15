مهنيات بلا حدود: لتشرق الشمس من جديد على سماء السودان

*مهنيات بلا حدود*

*Professional Women Without Boarders*

Sudan

*P•W•W•B•S*

*لتشرق الشمس من جديد على سماء السودان*

*لتنعم شعوبنا السودانية بالرفاه والنماء في وطن حر ديمقراطي متعدد*

نعلن نحن {*مهنيات بلا حدود*} دعمنا الكامل لتجمع المهنيين السودانيين والقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير ومواصلة الحراك الثوري لتحقيق الغاية الأنبل والأسمى تحرير الوطن من الظلم والكهنوت والطواغيت والديكتاتورية وإسقاط النظام الذي نراه قريباً ويرونه بعيداً.

إن الثائرات والثائرين الذين رآهم العالم بأسره يمارسون حقهم في التظاهر السلمي برفعة ونبل وأخلاق ممتلئين قناعة مؤمنين بوطنهم حريٌ بجميع الشريفات و الشرفاء جعل دعمهم أولوية قصوى فهم ليسوا مشروعاً سياسياً فقط إنما مشروع قيمي بإطلاقه لقد جعلونا من جديد نهتف ممتلئات فخراً : نعم نحن سودانيات •• نعم هذه هي السودانية الحقة والسوداني الحق يكلل جمعهم الإباء والكرامة نحن السودانيات لسن خريجات دولة الإسلام السياسي والهوس الديني نحن خريجات وطن يعانق هلاله صليبه ويعانق مسجده كنيسته ومعبده فالسودان مشروع متفرد لا يشبه سوى ذاته وإنسانية إنسانه وغناه بالموارد والثقافات واللغات والتباين يجعل وحدتنا في تنوعنا ويحتم علينا إدارة تنوعه بمسؤولية ووعي ليعبر الوطن لشطآن الحرية والأمان فتقر أعين بناتنا في دارفور وتغفو أمهاتنا في جبال النوبة وكردفان الغرة ملء جفونهن ممتلئات أماناً وينام أطفالنا في مناطق الحروب والنزاعات على صوت (هودنا ) لا على هدير الأنتونوف المروع .

إن على الطاغية ونظامه الذي يحكمنا في الخرطوم أن يعلم جيداً أن الكنداكات من كوش ومروي قد بعثن من جديد أماني شخيتا وأخواتها وأن ميارم دارفور قد حملن سلاح الوعي والتصميم في مواجهة عسفهم وأن ملكات سنار قد اعتلين الككر يطلن عنان سماء الكرامة ومهيرة بت عبود معنا ورابحة الكنانية بعد لم يدانيها الكرى تتوسطنا وأن رائدات الحركة النسوية السودانية من عليائهن يرعين كل حراك وطني، نتكيء بظهورنا على أخواتنا بجنوبنا الحبيب فمعنا ميري وشول فلئن شطرت السياسة وطننا لقسمين فإن الدم الواحد الذي يجري في الشرايين خير لُحمة لنا و لن يخبو أملنا في وحدتنا من جديد .

ونحن إذ نعلن عن أهدافنا وآليات تحقيق النصر المؤزر ندين جريمة الاغتصاب البشعة التي نفذها الجنجويد وميليشيات النظام بالاعتداء على عدد من الشابات من معسكر زمزم ونطالب بكشف ملابسات الجريمة وتمليك الحقائق للدنيا كلها ليرى العالم جيداً وعن قرب ملامح الوجه الإنقاذي البشع ، ونعد أخواتنا (حبيبات القسى) في دارفور وكل بقاع الوطن أن نكون مع العهد الثوري فلن تنتهِ معاناتهن التي استطالت إلا بإسقاط النظام، ودعم الحراك الثوري والمواكب الهادرة آلية مهمة جداً في عملية استئصال الديكتاتورية وعليه ندعو شريفات الوطن للانخراط القوي والفاعل في #موكب10فبراير والوقفة الاحتجاجية أمام سجن النساء في أم درمان تمام الواحدة من ظهر يوم غدٍ الأحد بتوقيت الثورة كما أن مواكب النور حتماً ستستمر وموعدنا مع موكب الكنداكات حتى القصر الجمهوري لنريهم بأسنا ولا نامت أعين الجبناء الذين يواجهون النساء العزل ويرتكبون ما يتنافى مع تعاليم الأديان والقيم الإنسانية وكريم المعتقدات فهذه الكائنات الشائهة ليسوا بسودانيين نعم نقولها وبالصوت الجهور : لستم منّا! وسنغسل الوطن منكم سبعاً بغبار طلع زهيرات المحبة والسلام .

مهنيات بلا حدود

السبت ٢٠١٩/٢/٩ بتوقيت الثورة الظافرة