رصد حراك موكب ضحايا الحروب والانتهاكات موكب14فبراير في العاصمة والمدن الاخرى: - معسكر زمزم للنازحين - جنوب الفاشر

- السوق العربي - الخرطوم

- الأبيض

- العُقدة

- الشجرة والحماداب

- بري

- العباسية

- شمبات

- مايو - ود مدني

- أمري

- حنتوب

- اربجي

- حي المدنيين - ود مدني

- المزاد - بحري

- ودنوباوي - أم درمان

- الجريف غرب

- بورتسودان

- السواقي الشرقية - كسلا

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