ننشر لكم الجدول المحدث لفعاليات الخارج للأسبوع‬

الجدول المحدث لفعاليات الخارج للأسبوع‬

‫الجمعة 15 فبراير 2019‬

‫✔ بيرث-أستراليا | الســـ7:30ــاعة إلى 9:30 ـ مساءً | أُمسية شعرية تضامناً مع الثورة | مجلس الجاليات الإثنية.

‫✔ لاهاي-هولندا | الســـ14ــاعة الي 15 ظهراً، وقفة أمام المحكمة الجنائية الدولية، المسيرة الرابعة لدعم الانتفاضة، فيلد دنهاج سنترال.‬

‫Filled Den Haag Central‬

‫السبت 16 فبراير

‬

‫✔ واشنطن _ أمريكا | الســـــــ 12 ــــــــــــاعة ظهراً | امام مبني الCapitol Hill | الموكب السوداني الكبير، Sudan March | من أجل التأكيد علي مطالب الشعب السوداني في الحرية والديمقراطية وإسقاط النظام‬

‫Capitol Hill, First Street, US Capitol‬

‫✔ مارلبون-فيكتوريا-أستراليا| الســ 1ــاعة ظهراً | مسيره لدعم الثورة السودانية. ‬

‫ From Victoria State Library To Federation Square‬

‫✔ كولن_ ألمانيا| السـ13ــاعة ظهراً | وقفة احتجاجية لدعم الثورة السودانية.‬

‫Cologne ‬

‫Domplatte! Roncalli Platz, 50667 Cologne, Germany‬

‫✔ مدنية هامبورغ-ألمانيا | الســـ14ــاعة ظهراً | وقفة احتجاجية لدعم الثورة السودانية‬

‫Hamburg‬

‫Hauptbahnhof‬

‫Hachmannplatz‬

‫✔ برلين-ألمانيا | الســـ14ــاعة ظهراً | وقفة إحتجاجية لدعم الثورة السودانية.‬

‫Kottbusser Tor (in front of Südblock restaurant, on Admiralstraße)

‫#مدن_االسودان_تنتفض