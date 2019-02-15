«جريمة في الحي الشعبي».. سودانية تقتل صديقتها: «تعدت بالسب على طفلتي»

كتب: محمود الجارحي وجيهان عبد العزيز

جريمة قتل شهدتها منطقة بولاق الدكرور، بسبب "بكاء رضيعة"، وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت بمعرفة ضباط قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أن والدة الطفل "سودانية".

وأوضحت التحريات أن والدة الطفل كانت تقيم مع صديقتها، في إحدى الشقق ببولاق الدكرور، ونشبت مشاجرة بينهما بسبب تعدي صديقتها على رضيعها بالسباب لكثرة بكائه، ما دفع الأم إلى الإمساك بـ"مولة" السرير وضربت صديقتها على رأسها وأودت بحياتها في الحال، وفرت هاربة.

وأكدت تحريات وتحقيقات المباحث التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أن قوات الأمن ضبطت المتهمة بعد ارتكابها الواقعة بـ48 ساعة، وجرى التحفظ عليها، وأمر اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

المتهمة بقتل صديقتها فى بولاق الدكرور

وذكرت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أن بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور من مالك عقار، بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل إحدى شقق العقار، وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف العميد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، وتبين أن الشقة تقع فى الطابق الأرضي، وأن المجني عليها "لمياء.ح" في العقد الثالث من عمرها "سودانية". وأثبت المعاينة أن الضحية مسجاة أرضا بجوار سرير داخل أحد الغرف وبها جرح بالجبهة من الأمام.

وذكر محضر الشرطة أن قوات المباحث ناقشت "عبدالعظيم.ع" 44 عاما، مؤجر الشقة للمجني عليها، الذي أكد أن المجني عليها كانت تقيم مع صديقتها "إجلال.م" 33 عاما ومعها طفل رضيع، وأنه صباح اليوم قابل الأخيرة حال خروجها، وأخبرته أن المجني عليها مستغرقة في النوام داخل الغرفة، ونظرا لعدم ظهور المجني عليها حتى وقت متأخر من اليوم اتجه إلى غرفتها، وعثر على جثتها.

واتهم صاحب الشقة صديقة المجني عليها، ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات وعقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن من النيابة المختصة، ضبطت المتهمة وبحوزتها هاتف محمول خاص بالمجني عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، أثناء مناقشتها أمام العميد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة.

وذكرت التحريات أن المتهمة كشفت عن ملابسات الواقعة في أثناء مناقشتها وقالت: "إنه حدثت مشادة كلامية بينهما لسوء معاملة المجني عليها لطفلتها الرضيعة بسبب بكائها تطورت إلى مشاجرة، تعدت خلالها على المجني عليها بالضرب بقطعة خشبية على رأسها كانت بالغرفة سكنهما، محدثة إصابتها التي أودت إلى وفاتها واستولت على هاتفها المضبوط بحوزتها".

وأرشدت عن مكان إخفائها للقطعة الخشبية المستخدمة، حيث أمكن ضبطها بالشقة محل الحادث، وأمر اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وانتقلت النيابة، لإجراء المعاينة وناظرت جثة الضحية، وقررت عرضها على الطب الشرعي، لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث ولا تزال التحقيقات مستمرة.

الوطن