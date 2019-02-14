أوباما يتغزل بزوجته بمناسبة عيد الحب

احتفل الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بعيد الحب على طريقته الخاصة فقام بمغازلة زوجته بمناسبة هذا اليوم.

وغرد أوباما عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا "عيد حب سعيد لزوجتي ميشيل أوباما الذكية والجميلة والأولى والوحيدة".

في المقابل قامت ميشيل بالرد على زوجها، عبر نشرها لصورة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" تظهر هي وزوجها وابنتاهما وعلقت على الصورة قائلة "محظوظة بوجود أحبائي الثلاثة معي في كل هذه السنوات".

ونالت تغريدة باراك أوباما إعجاب عدد كبير من مستخدمي الموقع، حيث حصدت أكثر من 87 ألف إعجاب وأكثر من 9 آلاف مشاركة.