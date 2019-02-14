يكثف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري من محاولاته مع رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسيلفد الإنجليزي المعار للقلعة الحمراء لنهاية الموسم الجاري.
ودخل مدير الكرة بالنادي الأهلي في مفاوضات مع رمضان صبحي من أجل مد إعارته مع الفريق لمدة موسم جديد بنهاية الموسم الجاري من أجل استفادة الفريق فنيا من بقائه في الفترة القادمة.
وطالب مدير الكرة بالنادي الأهلي رمضان صبحي الموافقة على مد إعارته لتصل إلى موسم ونصف بعد رغبة مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي ببقاء اللاعب في الموسم المقبل بعد تألقه هذا الموسم مع القلعة الحمراء.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي المصري يتخذ قرارًا هاما بشأن رمضان صبحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.