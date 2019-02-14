صهر ترامب يعلن الموعد النهائي لطرح "صفقة القرن"

ولم يكن متوقعاً طرح كوشنر الخطة في المؤتمر خشية التسريبات، لكنه بحثها مع قادة حضروه مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
واختتم مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط وشارك فيه ممثلون عن أكثر من 60 دولة، في غياب إيران، وفلسطين، وتركيا، ولبنان، وروسيا.
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