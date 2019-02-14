صهر ترامب يعلن الموعد النهائي لطرح "صفقة القرن"

سيطرح مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائليين المعروفة إعلامياً بـ "صفقة القرن"، بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 9 أبريل المقبل، وفق مصادر دبلوماسية حضرت القمة حول الشرق الأوسط في وارسو، أمس الخميس.

ورافق كوشنر، التي تحظى خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بموافقة البيت الأبيض وفقاً لوسائل إعلام أمريكية، الوفد الأمريكي في مؤتمر وارسو.

ولم يكن متوقعاً طرح كوشنر الخطة في المؤتمر خشية التسريبات، لكنه بحثها مع قادة حضروه مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

واختتم مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط وشارك فيه ممثلون عن أكثر من 60 دولة، في غياب إيران، وفلسطين، وتركيا، ولبنان، وروسيا.