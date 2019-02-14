السودان يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن

يشارك وزير الخارجية د.الدرديري محمد أحمد في مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا في الفترة من 15-17 فبراير الجاري تلبية للدعوة التي تلقاها من منظمي المؤتمر الذي يمثل أحد أكبر وأهم المؤتمرات الدولية التي تناقش السياسات الدولية والتحديات الأمنية على مستوى العالم بمشاركة عدد من الرؤساء ووزراء الخارجية ومديري أجهزة الأمن والمخابرات في العالم .

وسيعقد الوزير على هامش أعمال المؤتمر عدداً من اللقاءات مع نظرائه من الدول الأفريقية والعربية والأوروبية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

وبحسب “سونا” فأن وزير الخارجية سيقدم على هامش أعمال المؤتمر محاضرة عن “بناء الأمن الإقليمي في أفريقيا” بناءاً على دعوة من الوكالة الألمانية للتنمية وذلك نسبة للأدوار المهمة التي يقوم بها السودان في سبيل استقرار الأمن والسلم في الإقليم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)