فائز السراج يقيل رئيس الأركان العامة التابعة له

وربط مراقبون هذا التعديل بالتصريحات التي عبر فيها الطويل عن دعمه للعملية العسكرية التي أطلقها المشير خليفة حفتر،القائد العام لقوات الجيش الليبي لملاحقة الجماعات الإرهابية والعصابات الأجنبية المسلحة في منطقة الجنوب وتحريرها بالكامل.
كما قرر رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي، فائز السراج، تعيين الفريق ركن سالم محمد أحمد جحا، معاونًا لرئيس الأركان العامة للجيش الليبي.
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