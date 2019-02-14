ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب خط وسط فريق برشلونة، تسبب في حرج كبير لإدارة النادي الكتالوني.
ووفقًا لصحيفة دون بالون الإسبانية، فإن برشلونة بحث عن عروض لبيع كوتينيو، ولكن النادي لم يحصل على عروض مادية مناسبة، بعد المقابل الذي دفعه في اللاعب.
وأضافت الصحيفة الإسبانية أنه لا يوجد ناد كبير يريد دفع أكثر من 70 مليون يورو، مقابل الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي، بسبب مستواه المتراجع.
وأكدت دون بالون أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يسعى للتعاقد مع اللاعب البرازيلي، في الموسم المقبل، لأنه صديق مقرب من نيمار دا سيلفا.
كوتينيو انضم إلى صفوف البلوجرانا، في يناير عام 2018، قادمًا من ليفربول، مقابل حوالي 142 مليون جنيه إسترليني.
كانت هذه تفاصيل خبر كوتينيو يحرج إدارة برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.