ترامب يدرس نسخة من مشروع قانون التمويل الحكومي

تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، نسخة من مشروع قانون التمويل لتجنب إغلاق حكومي آخر، وقال أحد مستشاريه البارزين، إن الرئيس يدرس المشروع، وذلك قبل عقد الكونجرس جلسات لمناقشته.

وأضاف مدير المجلس الاقتصادي الوطني لاري كودلو، أن "الرئيس ينظر في مشروع القانون، أعتقد أنه ورد في وقت متأخر للغاية أمس الأربعاء، إنه يلقي نظرة عليه وستسمعون المزيد من الأخبار عنه عندما يكون مستعداً لذلك".