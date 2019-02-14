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الخليج 365 :
دخل فريق الشرطة القضارف في مفاوضات جادة مع المدرب المعروف الكابتن محسن سيد لتولي المسئولية الفنية بالاول خلال ما تبقى من مباريات بدوري المجموعات بمسابقة الدوري..
وقدم الشرطة عرضا رسميا لمحسن سيد، يقضي بتوليه المسئولية الفنية في الثلاثة مباريات القادمة وقيادة الفريق إلى دوري النخبة على ان يتم الجلوس معه عقب ذلك لاجل توقيع عقد طويل الامد باعتبار ان الشرطة يرغب في تحقيق النجاح والمحافظة على الاستقرار الفني خلال الفترة القادمة.
وبحسب مصدر رفيع فان محسن سيد لم يبدي موافقة نهائية على عرض الشرطة ولكنه لم يرفض ووعد بالتفكير ومناقشة التفاصيل المالية ومن ثم منح الموافقة النهائية..
ويلعب الشرطة القضارف ضمن فرق المجموعة الثانية في بطولة الدوري ويمتلك في رصيده 14 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة القضارف تستنجد بمحسن سيد لضمان ” النخبة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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