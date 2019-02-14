لاصوت يعلو فوق صوت المعركة.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*صوت المعركة لن يخمده سوط
*لانه دوي يهدف للفكاك ويرنو للتأهل
*يختلج الامر في الوطن المريخ ويختلط بصوت التحدي وسياط الفارغة التي تشغل جند الله عن معركتهم الرئيسة
*نريد لكل الاصوات ان ترتفع مناضلة لاجل تأهل ننشده وينشده الوطن الكيان
*نريد للعالم كله ان يندهش من القوة الشعبية التي نتمتع بها
*فنحن شعب المريخ
*جند الوطن
*ان اختلفنا علي القادة
*فلن نختلف علي الوطن
*يبقي السبت كلنا
*من عصرا بدري
*نزحف
*نصنع من السبت يوما الزحف الاكبر
*نعلن تأهلنا قبل ان تبدأ المباراة
*لن اقل قبل ان تبدأ المعركة
*لان المعركة قد بدأت فعلا منذ موافقتنا علي المشاركة بالبطولة
*خضنا المعركة بقلة من جنود سلاح المدرجات
*وانتصرنا رغم ذلك بفضل سلاح المدرعات ناس صلاح نمر
*وسلاح المشاة بقيادة ملك البيادة ضياء وحكمداري الطوابير ود الرشيد والتكت وسومانا المشي وما جانا
*انتصرنا لاننا استخدمنا سلاح المهارة بقيادة الملازم التش
*وسلاح الجو بقيادة الفريق عقرب واللواء ميدو والعقيد تيري
*يبقي فاضل لينا فقط اشراك سلاح المدرجات الفتاك
*وانا متأكد
*اذا فعلنا سلاح المدرجات حتما سنتأهل من الدقيقة اتنين
*وسنحافظ علي ذلك التأهل حتي الدقيقة تسعين
*ياشفوت
*مامجبورين
*بل مختارين لازم تجوا
*فالمدرجات تشتاق اليكم حد الشوق
*المهم
*قلعة البطولات تلبس حلة الزفاف الانيقة
*لله دركم يا اهل مبادرة جار النبي
*والتي استلمت بالامس دعم الريس الوالي
*تعبيرا علي كبرياء امة
*واعلانا للتكاتف والالتفاف حول الكيان مهما كانت حدة خلاف الرأي واختلاف الرؤي
*كنت اتوقع بصمة القطب علي الفادني علي صفحات المبادرة
*ولكني علمت بانهم اتصلوا به
*لكن تلفونو مقفول
*افتح تلفونك يازول
*وورينا فنونك للمبادرة
*نوش وبصري وسامي واركان حربهم
*وقائدهم المفدي اللواء مأمون الطاهر
*اولئك هم قادة كتائب دكتور جار النبي
*التحية لهم جميعا
*ولدكتورنا جار النبي خادم عموم جمهورية المريخ
*وسيبشرنا جار النبي قريبا بتحقق حلمه الكبير
*وهو اقامة الوحدة الطبية بنادي المريخ
*ذلك الحلم الذي داعب وجدان جار النبي ربع قرن من الزمان
*التحية لكل بصمة حب وضعت نفسها علي صفحات المبادرة
*المهم
*امس الجماعة عملوا شنو مع الفريق الزامبي
*غايتو فريق اسمو شنو كده ماعارف كان قد خسر مباراته الاولي امام زيسكو
*لذا تبقي كورة الكسكتاب صعبه
*لانو فريق اسمو شنو كده ده لو خسر نقطة موقفو ببقي حرج
*يعني اسمو شنو كده لازم يغلب اخواننا المعانا
*والحبيب روشا قال
*هدفهم الستة نقاط من زامبيا
*اها الهدف ماشي كيف؟
*لكن فريق يخسر في كوستي
*الله واعلم يكسب في زامبيا
*اسمو شنو كده ده فريق ماهين
*عيبو عدم التركيز قرب المرمي
*لكن قالوا فريق اسمو شنو كده ماعارف
* زول قدام عندهم زول برضك اسمو شنو كده ماعارف
*قالوا الزول ده اقوانو كلها حاسمة
*امسكوا قوي يا روشا
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*كان شفت يا والينا
*قالوا القديمة
*الاهمال برميها فينا
*وطولنا ماصناها يا والينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال اهمالكم لصيانة بيوتكم خلاها آيلة للسقوط وبي تعنتكم ده حاتسقط بس
والي لقاء
سلك
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