المُعلِّمون المُعارون بسلطنة عُمان…. يرغبون في التعاقد وشهادة الممانعة تمنع ذلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(690) مُعلِّماً مُعاراً بسلطنة عُمان يبذلون قُصارى جهدهم لإقناع وزارة التربية والتعليم المُوافقة على تحويل إعارتهم إلى تعاقدٍ، بعد أن أوشكت فترة الإعارة على الانتهاء، حيث بدأت منذ 5 سنوات تنتهي في يونيو القادم، ورغم أن سلطنة عُمان بحاجة للتعاقد مع أولئك المُعارين، إلا أنّها تشترط للتعاقد معهم حصولهم على (شهادة عدم ممانعة) من وزارة التربية والتعليم، الأمر الذي ترفضه وزارة التربية بمُبرِّرات ساقتها، ولكن يبدو أنّها ليست مُقنعة لأصحاب القضية الذين يرفضون العودة الى السودان رغم التهديد والوعيد.

وحتى نُفرِّق بين الإعارة والتعاقد، فإنّ الإعارة هي فترة محددة يتم الاتّفاق عليها بين الدولتين، وفيها يُعطى المُعلِّم كل حقوقه في بلده مثل الترقيات وغيرها من الحقوق الوظيفية إلى حين انقضاء فترة إعارته، وبعدها يستلم عمله في بلاده.. أمّا التعاقد فهو يتجدّد سنوياً ولا تسمح القوانين للمُتعاقد العودة الى عمله بعد قضاء عمله في الدولة المُتعاقد فيها، بمعنى أنّه عندما يتعاقد المُعلِّم مع دولة أخرى يصبح خارج حسابات وظيفته بدولته الأصل ويفصل بعد 45 يوماً من انتهاء فترة إعارته إذا لم يعد للبلاد حسب قانون الإعارة.

*تحويل الإعارة

وحسب أحد المُعارين بالسلطنة وهو المّشرف التربوي ومدرب المعلمين، دكتور ياسر السماني في حديث مع (الصيحة) عبر (الواتساب)، فإنّ مُعظم المُعلِّمين الموجودين هناك يُريدون تحويل الإعارة إلى تعاقد بعد نهاية فترة الإعارة، ولكن الأمر يتوقف على شهادة عدم مُمانعة من وزارة التربية والتعليم موثّقة من وزارة الخارجية وسفارة سلطنة عُمان بالسودان، إلا أنّ الوزارة لم تمنح عدم المُمانعة نسبةً لقانون الإعارة الذي لا يضم بنوداً تسمح للمعار تحويل إعارته إلى تَعاقدٍ حسبما جاء على لسان المسؤولين بالوزارة، كما فشلت جميع المُحاولات التي قام بها المُعلِّمون أثناء اجتماعاتهم مع الأطراف ذات الصلة بالموضوع، ممّا أثار حفيظة المُعلِّمين المعنيين، إذ أنّ بعض المُعلِّمين سبق أن اُستخرجت لهم هذه الشهادة، شهادة (الا) وبما أنّ الجهات المعنية نفت علاقتها بالشهادات، ممّا دفع بتساؤلات حول كيفية حُصُولهم عليها، بينما تُؤكِّد الوزارة أنّها تُطبِّق قانون الإعارة الذي يمنح المُعار الحق في أخذ الفترة المسموح بها وإعطاء الفُرصة لغيره دون السماح بتحويل الإعارة إلى تعاقد، وحال تَخَلّف المُعار بعد قضاء فترة الإعارة تُطبّق في حقه لوائح الخدمة التي تقضي بالفصل بعد الغياب لمدة 45 يوماً والاستفادة من الوظيفة الملغية.

*استغلال الفُرص

وحسب بعض المعارين تحدثوا لـ (الصيحة)، فإنّ سلطنة عُمان بحاجة لبعض المُعلِّمين لمدة عامين، والمُعارون السودانيون بحاجة لتلك الفُرص، وإذا لم تُوافق وزارة التربية على منحهم (شهادة عدم المُمانعة) بسّرعة، فإنّ المصريين يتصيّدون الفُرص وسيعملون على أن يتم تعيينهم بتلك الوظائف.

*شروط تمنع

عبر تصريح صحفي أمس الأول، أكّد وكيل وزارة التربية والتعليم الطاهر حسن، اهتمام الوزارة بهموم ومشاكل المُعلِّمين المُعارين بسلطنة عُمان، مُبيِّناً أنّ بعضهم يرغب في العودة، بينما يرغب البعض الآخر في الاستمرار، ولكن شروط ولوائح الإعارة لا تسمح بالاستمرار بعد انقضاء مدة الإعارة، ولفت إلى أنّ الاجتماع قَرّرَ بحث القضية عبر الأطراف المعنية كافّة بما فيها الجانب العُماني.

*حُلُولٌ جذريةٌ

فيما دعت النقابة العامة لعُمّال التعليم عبر رئيسها عباس حبيب الله بأخذ التّرتيبات اللازمة مع السُّلطات العُمانية عبر وزارة الخارجية والقنوات الدبلوماسية في البلدين للوصول إلى حُلُولٍ جذريةٍ تَضمن حُقُوق المُعلِّمين المُعارين، وتجنّب جهات اتّخاذ القرار الحرج بشأن المُعارين.

*مصالح شخصية

ويقول مدير عام إدارة العلاقات الثقافية بوزارة التربية والتعليم العام حمد سعيد عثمان، إنّ وزارة التربية حريصة على تطبيق ما نصّت عليه لوائح الخدمة بأن أجل الإعارة للمُعلِّمين 5 سنوات، غير أنّ هناك حالات من ضمن (690) مُعلِّماً مُعارين بسلطة عُمان لهم رغبة في منح فُرص إضافية، وعلّق سعيد، على ما أدلى به بعض المُعارين بأن الوزارة رفضت عدم منحهم شهادة عدم مُمانعة طالبتهم بها السُّلطات العُمانية، برر ذلك بأنّ المُعلِّمين المُعارين مازالت لهم وظائف بحكومة السودان، وأن الوزارة محتفظة بوظائفهم، غير أنّ عدداً من المُعلِّمين راغبون في مُواصلة ما منحته لهم الوزارة من فُرص بغرض تحسين أوضاعهم، ويواصل سعيد: (إلا أنّ الوزارة ترى أن أولئك المُعلِّمين أخذوا فرصهم الكافية حسب الوثائق، وعلى المُعلِّمين أن يعودوا إلى الخدمة في مواقعهم)، إذ أنّ الوزارة أحوج ما تكون لمُعلِّميها، فضلاً عن أن تلك الفُرص من حق زملاء آخرين، لجهة أنّ كل المُعلِّمين في السودان لهم طُموُح في فرص لتحسين أوضاعهم، ويقول إنّ طلب فرص لتمديد الإعارة يتعارض مع التزامات سابقة للمُعلِّمين المُعارين، واعتبر المُطالبة تفضيلاً لمصلحةٍ شخصيةٍ على مصلحة البلاد وعلى مصلحة زملائهم، مُؤكِّداً أنّ أمد انتهاء إعارتهم بقدوم شهر يونيو القادم، ويضيف: إنّ على الحكومة العُمانية أن تحترم الالتزام المُوقّع بين الدولتين بمدة الإعارة البالغة 5 سنوات حسب اللوائح المنصوص عليها في عُقُودات المُعلِّمين، ولا تطالب بشهادة عدم مُمانعة، واعتبر أن أُس المشكلة هي النظر للمصالح الشخصية أكثر من المَصلحَة العَامّة.

*ضرورة العودة:

وقطع مدير عام الإدارة الثقافية بأن الوزارة لن تمنح شهادة مُمانعة للمُعلِّمين، واعتبر المطالبة بتمديد فترة الإعارة في هذا التوقيت، لجهة أن سلطنة عُمان راغبة فىي توفيق أوضاعها للعام الدراسي المُقبل الذي ينتهي في شهر سبتمبر، وعليه فإنّ مرتبات المُعلِّمين المُعارين ستكون مستمرة حتى شهر سبتمبر المُقبل، واستنكر أن يطالب عدد من المُعارين باستقالاتهم في هذا التوقيت، في وقتٍ تستمر فيه رواتبهم من السلطات العُمانية حتى شهر سبتمبر المُقبل، ويقول إن وجهة نظرنا أنّ المُعار لا يزال في الخدمة ولا يُمكن له أن يُطالب باستقالة أو طلب معاش، وطرح وجهة نظر بأن المُعارين عليهم أن يعودوا إلى البلاد ويمنح خلو طرف ويستقيل من الولاية التي أعارته، ويشير إلى أنّ 90% من المُعلِّمين المُعارين بسلطنة عُمان ليست لهم الرغبة في التمديد، فَضْلاً عن عودة 60 مُعلِّماً أكملوا إنهاء عقوداتهم بالسلطنة في وقتٍ سابقٍ لأسباب تتعلّق بالسلطات العُمانية غير مُعلنة، لكنه عاد وقال إنّه في الغالب تأتي في إطار توطين الوظائف حسب تَخصُّصات أولئك المُعلِّمين أي استغنوا عنهم (لتعمين) الوظائف غير وفاة مُعلِّمين من المُعارين.

*لا عُقُوبات

ويُشير سعيد الى أن وزارة التربية والتعليم لن تفرض عُقُوبات على المُعارين الرافضين للعودة، وأضاف أن الخدمة المدنية لها قوانين ولوائح، إذ أنّ وزارة التربية الاتحادية في حال تغيّب المُعلِّم عن العمل وعدم التزامه باتفاقيات الإعارة لن تفرض عقوبة، ولكن ستكون هناك عُقُوبات من قبل الولايات، إذ أنّ المُعلِّم في حال رغبته في بقاء وظيفته، عليه أن لا يتغيّب عن العمل، وستتخذ ولايته الإجراءات المدنية، ونحن كحكومة اتحادية كُلّ ما يهمّنا أن ينهي المُعارون عقوداتهم في شهر يونيو المُقبل.

*قوانين ولوائح

فيما لَخّصَ رئيس نقابة العاملين بالتعليم العام عباس حبيب الله، المشكلة بأن المُعارين راغبون في تمديدج الفترة، إذ أنّ هُناك عَدَداً مقدراً يرغب في التعاقد مع السُّلطات العُمانية، فيما اشترطت السُّلطات العُمانية مُوافقة وزارة التربية، غير أنّ الوزارة مُتمسكة بالوائح بأن المُعلِّمين أكملوا سنوات الإعارة، غير أن السُّلطات العُمانية لن تخطر السودان برغبتها في تجديد الإعارة، ويقول حبيب الله إنّ الوزارة ونقابته تبحثان عن مصلحة المُعلِّمين، لكن المشكلة تكمن في قوانين الخدمة التي تحُول دون رغبة المُعلِّمين، ويضيف: ومع ذلك كوّنت وزيرة التربية مشاعر الدولب، لجنة لدراسة الموضوع، وخلصت اللجنة في أول اجتماعاتها إلى التواصل العاجل مع السُّلطات العُمانية عبر سفيرهم بالسودان، ومع سفير السودان في السّلطنة لاستجلاء مَوقف وزارة التربية العُمانية، وفوَر وُصُول هذه الإفادات ستعقد اللجنة اجتماعها القادم، وأكّد أنّ النقابة مع فتح أي مجال لإعارة المُعلِّمين سواء في السَّلطنة أو غيرها، لجهة أنه يعمل على تحسين أوضاع المُعلِّمين، مُوضِّحَاً أن المُعلِّمين المُعارين ما زالت وظائفهم موجودة، غير أنه في حال غيابهم سيفقدون وظائفهم، وأشار إلى أنّ نقابته ضمن اللجنة المُكوّنة من قِبل الوزيرة وفي انتظار إفادة السفير العُماني وسفير السودان بسلطنة عُمان، وأكّد أنّ الموضوع يجد اهتماماً من نقابته.