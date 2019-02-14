البشير في (عرين المجاهدين).. أكثر من رسالة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ثمة ملاحظة في خطاب رئيس الجمهورية، عمر البشير، في مؤتمر تقييم وتقويم أداء الدفاع الشعبي للعام (2018) أمس، والذي التأم تحت شعار (نحو أداء استراتيجي متميز)، فقد خذل الخطاب توقعات وسائل الإعلام وخلا من الرسائل المُصادِمة والمُهاجِمة للمعارض ، فالجميع توقع أن يكون للرئيس خطاب شديد اللهجة، رداً على موجة الاحتجاجات الأخيرة.

أراد البشير في خطابه الذي حضرته قيادات ورموز الدفاع الشعبي السابقون واللاحقون، أن يؤكد على الثوابت، وقال (نحن للمرة الثانية في عريش المجاهدين نلتقي، وكلنا على العهد ثابتون لم نتغير، ولن نتغير، ولم نتبدل ولن نتبدل، مسترجعاً ذكرياته القديمة، وتعهداته للذين يتوجهون إلى مناطق العمليات في نفس المكان).

*تقعد بس

لم يستجب الرئيس لمقاطعات المجاهدين من حين لآخر لخطابه وهم يهتفون (تقعد بس)، وكأنما أرادوا أن يرسلوا رسالة للداعين إلى إسقاط النظام، ولكن البشير أراد بطريقة أخرى توجيه رسالة للداعين لإسقاط الحكومة، والذين حاولوا دمغ الدفاع الشعبي بأنها كتائب ظل للحكومة، والساعين إلى حله، بتأكيده أن الدفاع الشعبي هو ابن الإنقاذ البكر، وأنها المؤسسة الجهادية والتربوية أضيفت لها مهام أخرى العام الماضي. واعتبر قيام الدفاع الشعبي توفيقاً من الله، وأن ما أنجزه يؤكد أن القرار موفق وصائب وتوفيق من الله.

*إكمال السلام

أعاد البشير تأكيده على قراره السابق الذي أعلنه في مدينة كادقلي بجنوب كردفان بوقف إطلاق النار الدائم حتى يأتي السلام ، ولذلك اعتبر العام 2019 هو عام السلام وإسكات البندقية في السودان بصورة دائمة، بيد أنه رأى أن القرار لا يعني انتهاء دور الدفاع الشعبي، لجهة أن دوره كمؤسسة تربوية، وخدمية، ودعوية، واجتماعية لن ينتهي لخدمة الشعب السوداني في كل مجالاته. وقال (إذا كان دورنا الأول القتال بالبندقية والسنان، ليس لنقتل الناس أو ننتصر على حركة شعبية أو المتمردين، وإنما القتال من أجل السلام). مشيراً إلى احتفال الطرف الآخر بإعلان وقف إطلاق النار الدائم مؤكداً وجود إرادة قوية للسلام، وقال: ننتهز الفرصة لإكماله بأن يكون هذا العام للسلام وإسكات البندقية بصورة نهائية.

*خارطة عمل

ورسم الرئيس لمؤسسة الدفاع الشعبي خارطة عمل خلال الفترة المقبلة، ربما أراد بها لفت أنظار الذين يقولون إنها ظل للحكومة أو النظام، وقطع الطريق أمام محاولات النيل منها بأن حدد لها مهامها في الفترة المقبلة، بالتوجه إلى مناطق العمليات السابقة، ليس بالبندقية، وإنما بالأدوات والمواد وبرامج أخرى تختلف تماماً، لكي تؤدي نفس الهدف والبرامج، وقال (نحن عاوزين نقنع الطرف الآخر بالسلام وفائدته). وقال (عندما أعلنا عن كتائب الإسناد البعض حاول تحويرها، بأنها كتائب قتال)، وأكد في ذات الوقت بأنها هي كتائب جهادية، ولكن هذه المرة هي كتائب للتعليم، وللصيانة، وتأسيس وبناء المدارس، وسد (الفرقة) في المعلمين في المدارس بمناطق العمليات. وأضاف هي كتائب صحية لبناء المؤسسات العلاجية وإكمال الكادر فيها، وتقديم الخدمات الطبية، وهي كتائب دعوية حتى نبني الإنسان. وهي كتائب إنتاجية.

*معاناة الوسائط

فيما لم يخفِ البشير معاناة الحكومة من الحرب الإلكترونية والنفسية، التي تستخدمها المعارضة ضدهم، ولذلك قال يجب على الدفاع الشعبي تأسيس الكتائب الإلكترونية، التي تستخدم الحرب النفسية التي نعاني منها لأنها أثرت في كثير من الشباب، ودعا الى تصميم برامج للشباب وتحصينهم، وقال (الشباب عندما استنفرناهم إلى الجهاد ما قصروا. ونفس الشباب الذين استنفرناهم للقتال نستنفرهم اليوم لعمل إيجابي من أجل البلد والوطن وحمايته من التدخلات الخارجية ومن التأثير السالب للوسائط التي تستخدم للهدم)، وقال نفس تلك الوسائط نستخدمها لبناء الشخصية الوطنية وربط وتمتين النسيج الاجتماعي. ودعا إلى نفير لاستهداف الشباب لأن الأمة مستقبلها في شبابها، وهم رصيدنا وأبناؤنا، وأكبادنا ودخرينا لليوم الصعب، يجب أن نعتني بهم ونعدهم مثلما أعددناهم للجهاد، نعدهم أبناء صالحين ومواطنين صالحين لبناء الوطن.

*محاور ثلاثة

ولفت المنسق العام للدفاع الشعبي، عبد الرحمن موسى إلى المحاور الثلاثة التي عملت عليها المؤسسة في العام الماضي، المدني، والعسكري، والإداري، وأشار إلى تكوين كتائب الإسناد المدني، والتي نفذت عدة مهام في المجالات الصحية، والإغاثة وغيرها، بالإضافة إلى محاربة محاولات الاستلاب الفكري، ودحض الشائعات، وقال إن كتائبهم قادت حوارات عبر الوسائط، تعزيزا لثقافة التواصل الاجتماعي، وأشار إلى زراعة (90) ألف فدان بلغ إنتاجها (400) ألف جوال عمل فيها (44) ألف مجاهد، واستنفار أكثرمن (23) ألف مجاهد لحصاد الموسم الزراعي وتأمين الحدود والطرق والمواقع الإستراتيجية، مشيرًا إلى القوافل التي انتظمت الولايات، وكشف عن إيداع موازنة الدفاع الشعبي ديوان المراجعة العامة.

*مبايعة للرئيس

وأعلن قائد قوات الدفاع الشعبي، اللواء عبد العظيم الأمين، مبايعتهم للرئيس، داعياً إلى إحياء سنة الإنفاق، لمواجهة الأزمة الأقتصادية، للحفاظ على الراية، التي قال إنها لن تسقط، مشيراً إلى المشاريع الإنتاجية التي يقوم بها الدفاع الشعبي، والمشروعات المستقبلية، وقال: نحن معك في تطبيق القانون على المخطئين، ومحاربة الفساد، وأردف: لن تلين لنا قناة، ولن يغمض لنا جفن، حتى نحقق ما تصبو له الأمة.