البرلمان المصري يصوّت بـ”أغلبية ساحقة” على مبدأ تعديل الدستور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: صوت البرلمان المصري اليوم الخميس، بـ”أغلبية ساحقة” على تعديل الدستور من حيث المبدأ، الأمر الذي يمهد لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الترشح لفترة رئاسية مقبلة.

وقال رئيس البرلمان علي عبد العال: إن “485 نائبا وافقوا على التعديلات الدستورية التي اقترحها ائتلاف دعم مصر الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية. ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة”.

ومن المقرر أن تحال التعديلات المقترحة، للجنة التشريعية والدستورية في المجلس لإعداد تقرير متعلق بها، في مدة لا تزيد عن 60 يوما، ليصار بعدها إلى التصويت النهائي، وفي حال الموافقة عليها ستطرح للاستفتاء الشعبي. عربي21

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