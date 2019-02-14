نجم توتنهام يُغازل ريال مدريد

كشفت تقرير صحفيو إسبانية، أن فرناندو يورنتي، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، يشير لإتصال ريال مدريد الإسباني معه، حيث ينقل لورينتي سلسلة من الرسائل شعورية أحدثت ثورة في ريال مدريد وخروجه المحتمل من توتنهام.

وبحسب ما ذكرته "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإنه بالأمس كانت مباراة أخرى للأبطال غير التى لعبت في أمستردام بين توتنهام هوتسبير وبوروسيا دورتموند في تلك المباراة، كان أحد الهدافين هو الإسباني فرناندو يورينتي، وهو لاعب قديم في كرة القدم كشف النقاب عن بعض الرسائل مع برنامج كادينا سير عن اقتراب خروجه من الفريق الانجليزي.

"ريال مدريد هو المرشح دائمًا في الأبطال".. يبدو أن هذا أول تلميح لمحه لريال مدريد ، ورغبته في ارتداء القميص الأبيض.

عروض من إسبانيا: "لم يتصلوا بي من أتلتيك بلباو، ولكن كان هناك اتصال من مكان آخر في إسبانيا ... هذا الاتصال لم يكن من الجنوب".. كلمات آخرى غير مباشرة، ليس أي فريق من الجنوب أي ان ريال مدريد كان الفريق الذي أبدى اهتمامه به.