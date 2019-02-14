ألمانيا: قدراتنا في الحرب الإلكترونية تحت تصرف الناتو

أعلنت ألمانيا أنها ستضع قدراتها في الحروب الإلكترونية مستقبلاً، في خدمة قدرات حلف شمال الأطلسي ناتو.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، اليوم الخميس، بعد لقاء ممثلي أعضاء الحلف في بروكسل: "كما وضعنا من قبل جيشنا وقواتنا الجوية والبحرية في خدمة قدرات الحلف، فإننا نضع أيضاً قدراتنا في حروب الإنترنت، حروب السايبر في خدمة الناتو كذلك".

وأضافت "الأمر يتعلق بتحسين كفاءة الحلف أيضاً في هذا المجال"، ويأتي الإعلان الألماني على خلفية خطط الحلف لاستخدام هذه القدرات مستقبلاً.

وشهد عام 2017 توافقاً على خطوط عريضة حول هجمات على أهداف عسكرية عبر الإنترنت، ومن بين وسائل هذه الحرب شن هجمات عبر الإنترنت تستهدف مواقع الدعاية للخصم وشلها، ومن هذه الوسائل أيضاً إخراج كلي لشبكات الحاسوب، وشبكات المحمول عن العمل بصورة تامة، للتأثير على الاتصال، وعلى تزويد منشآت عسكرية، أو شركات معينة بالكهرباء.

وذكر الحلف أن من نماذج استخدام الأسلحة السايبرية الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي، تعطيل شبكات الكمبيوتر، والتواصل بين أعضاء التنظيم، إلا أن الناتو لا يطور في الوقت الحاضر قدرات خاصة في هذا الصدد، إنما تطورها الدول بمفردها طواعية.

وإلى جانب الولايات المتحدة تعمل بريطانيا، وهولندا، وإستونيا، والدنمارك على تطوير هذه الوسائل.