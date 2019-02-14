مقتل خبير مفرقعات بعبوة ناسفة شمال العراق

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، مقتل مدير مكافحة المتفجرات في شرطة محافظة صلاح الدين، إثر انفجار عبوة ناسفة شمال بيجي، 220 كيلومترا شمال بغداد.وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة المحافظة إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم على عجلة كان يستقلها العقيد غالب خطاب الدوري في جبل مكحول 20 كيلومترا شمال بيجي ما أسفر عن مقتله، وإصابة سائقه بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى".
ولا تزال العبوات والألغام التي زرعها عناصر تنظيم داعش، والقوات الأمنية أثناء الحرب على التنظيم تشكل مصدر تهديد رئيسي لحياة الكثير من المواطنين، خاصةً الرعاة والفلاحين، الذين يجهلون أماكن زرعها.
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