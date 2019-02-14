"سوتشي": اللقاء المقبل في أستانا حول سوريا يعقد في أبريل المقبل

ذكر بيان مشترك للقمة الروسية التركية الإيرانية، في مدينة سوتشي، أن اللقاء المقبل في أستانا حول سوريا سيعقد في شهر أبريل المقبل.

وأعلن البيان المشترك الصادر عن القمة الثلاثية أن اللقاء القادم حول سوريا في أستانا سيعقد في شهر أبريل المقبل. وجاء في البيان: "اتفقنا على تكليف ممثلينا لإجراء لقاء دولي جديد حول سوريا في أستانا في أبريل 2019".

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