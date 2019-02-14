المظاهرات في زمن الحب ..!….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ليت بعض دعاة التظاهرات اليوم تمعنوا في دعواتهم ومحاولاتهم ربطها بعيد الفالنتاين أو عيد الحب ، وليتهم توقفوا عن المحاولة اليائسة جدًّا لجعل مناسبة التظاهر والاحتجاج وحب الوطن جزءًا من تجلي يوم 14 فبراير الأحمر وعبثياته التي تتمطى في ساعاته الطويلة ودقائقه التي لا تنتظر ، من البساطة جعل الثورة كبردعة الحمار توضع على ظهره لينطلق بها الرفاق والرفيقات في مضمار الحب السابح في بركة العدمية السياسية التي يعيشها النشطاء في الداخل والخارج ..

في صفحات الفيسبوك ومجموعات التطبيقات الإسفيرية ، دار جدال كثيف حول معنى الترابط بين الحراك الاحتجاجي المنهوك وعيد القديس الطلياني ودمه القاني المسفوح الذي صورته الثقافة الأوروبية القديمة قربانًا للحب، ولعل حالة التسطيح الثوري هي التي تجعل من الوطن مزحة، والخروج نزهة ، وهذه أكبر لطخة في وجه هذا البلد الذي يجرب فيه نشطاء اليسار ومتوهمو النضال شطحاتهم النضالية ، وهم يظنون أنهم يبتكرون جديدًا ويصنعون الذرة في عالم الثورة الهائمة على وجهها وقفاها ..

سيخرج كثير من الرفاق اليوم، يظنون أن اللون الأحمر الذي يتزيون به هو التوافق ما بين الثورة الحمراء والحرية الحمراء التي تُدق أبوابها بكل يد مضرجة ، وبين أشرطة الحب الحمراء على شعر الفتيات والمنديل الأحمر للعاشق الولهان ، في مزاوجة فريدة لم يجُد الزمان بمثلها؛ لا يعتمدها منطق ولا يقبلها صحيح التفكير ولا سليم العقل ، وهذه هي محنة الثوار الجدد مع العالم الافتراضي المخبول ، كل شيء جائز وكل معادلة مختلة تبدو صالحة وكل مستحيل ممكن ..

ولم تبلغ عبثية الثورة وهزليتها مبلغًا كما ستبلغه اليوم ، عندما يتحول الشعور العاطفي الرقيق المسمى بالحب الذي اختاره بعناية دعاة الثورة ، ليخرج الشباب الغض فرحًا مبتهجًا بعيد الحب يملأون الشوارع بشاراتهم وثيابهم الحمراء ، ليظهر الشارع وكأنه بقعة متوهجة كاللهب تتكون منها كرة الثورة المشتعلة المتدحرجة ..! فمن هو العبقري والأيديولوجي الصغير المتناهي الصغر الذي وهب الثورة هذا التطور الدراماتيكي الرومانسي في مسيرتها الظافرة … فقط بوردة حمراء أعطيت لحبيبة ساذجة يمكن للثورة أن تنتصر … ! قال الإمام الخميني عندما رأى النساء الإيرانيات قبيل انتصار الثورة الإيرانية (إن شعبًا تثور نساؤه حتمًا سينتصر ..) وصار قوله آيقونة ومثلاً ، فهل يحق لنا أن نقول شعارنا الجديد (إن شعبًا يثور عشاقه حتمًا سينتصر ..) ؟!!!

تتضاءل فقاعة الثورة والثورنجيين يومًا بعد يوم ، نتيجة للتفكير الصبياني للناشطين اليساريين وخاصة أدعياء الحزب الشيوعي والمؤتمر السوداني الذين يصرون على بلاهة يسارية فذة بأنهم بمثل هذه الأساليب يسايرون مزاج الشباب الثائر ويخاطبون غريزة ماكرة … سنجد العذر لكوادر الحزب الشيوعي والخبراء المعتقين ونشطاء الخارج في هذا المستوى الضحل للعقل اليساري عندما يظن أن ميدان وساحة المعركة تدار بالطريقة السيريالية الغامضة أحيانًا والمسرفة في البؤس الثوري ..

لو كانت الثورة جادة لترك يوم 14 فبراير بكل احمراره يمر ..ولضرب دعاتها من القابعين خلف الكواليس وومضات السيلكون والتفسخ الفسفوري المحتقن موعدًا آخر للحراك ومواكب اقتلاع النظام التي لم تتقدم شبرًا واحدًا لما يقارب الثلاثة أشهر من نضالها المقدس ..!

لقد عاند النصر الثائرين .. حتى عندما جاءتهم الطائفية العجفاء تتوكأ على عكازة القداسة الذابلة ، والتحق بهم بعض الرماد المنطفيء من لفافات تبغ السياسة المنفوض ، عاندهم النصر لأن هؤلاء يجرونهم إلى الخلف .. الطائفية بعباءاتها الرقطاء وأنيابها الصفراء وورثة ثوبها البالي ، وتتعلق بهم وتغرقهم في اليم أحجار الأحزاب اليسارية التي تعلم علم اليقين أنها بلا رصيد وبلا قبول وبلا مكان ..

كل العزاء في موكب اليوم أن الزميل الصحفي الكبير إمام محمد إمام الذي جمع يوم الخميس في مركب (خمائس) سيضيف إلى جمعه المستغرب خميسًا آخر سيتلاشي مع زوال شمسه واحمرارها ، كما تتلاشي الثورة ووهجها في احمرار عيد الحب المفترى عليه …!