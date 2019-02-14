شهاب محمد - الخرطوم - إلهان عمر الخليج 365: في سقوط أخلاقي جديد, شمت الكاتب السعوي ورئيس تحرير صحيفة “إندبندنت عربية” عضوان الأحمري بعضوة الكونغرس الامريكي المسلمة إلهان عمر بعد مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها بالاستقالة في أعقاب انتقادها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “إيباك”، الامر الذي مثل بشكل واضح تضامنه مع اللجنة الداعمة للكيان الإسرائيلي.

وقال “الأحمري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”حين شن بعض المثقفين والمغردين لدينا حملة على عضو الكونغرس الأميركية المسلمة من أصول صومالية إلهان عمر، نشرت الصحافة الأميركية وترجمت ما كُتِب عنها ووصفته بالعنصرية. كان الأجدر ترك إلهان تقع في شر أعمالها، مثلما حدث لها الآن.”من جانبه، تصدى الإعلامي الفلسطيني ورئيس تحرير صحيفة “وطن” نظام المهداوي لـ”الأحمري”، مؤكدا أن ما دفعه لقول ذلك هو غيظه من مواقفها الرافضة لسياسية “ابن سلمان”، موضحا في الوقت نفسه بأن سمعة السعودية في الولايات المتحدة في الحضيض وتمثل مادة دسمة للتندر في البرامج الحوارية في مختلف وسائل الإعلام.

وقال “المهداوي” في تدوينة له ردا على “الأحمري”:”دافع الغيظ داخلكم لأنها انتقدت المجرم #محمد_بن_سلمان ولا يعرف شلة المثقفين الذين أنت على شاكلتهم ان سمعة مملكتكم في امريكا وصلت إلي تحت الحضيض واصبحت مادة للتندر في البرامج الحوارية”.

وتساءل قائلا:” فهل سيقع ملايين الأمريكيين الذين يرون المملكة مسلخا لذبح المعارضين في شر أعمالهم هم ايضا؟”.

كانت هذه تفاصيل خبر كاتب سعودي يتضامن مع اللوبي الصهيوني ضد عضوة الكونغرس المسلمة إلهان عمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.