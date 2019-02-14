مقتل شرطي ومواطن في مطاردة مع متهمين بالنهب بالفاو

لقي شرطي ومواطن مصرعيهما وأصيب آخرون في مطاردة بين قوة شرطية ومجموعة متهمة بنهب مواطنين بإحدى القرى شمال مدينة الفاو. وقال شاهد عيان بحسب (السوداني) إن المجموعة نهبت عربة بوكس من مواطن بالقرية مبيناً أن عدداً من الأهالي طاردوا المجموعة إلا أنها أطلقت عليهم الرصاص ما أسفر عن مقتل صاحب العربة، وأضاف شاهد العيان أن الشرطة تلقت بلاغاً بالواقعة فخفت قوة ودخلت في مطاردة مرة أخرى من المتهمين حيث تبادلوا معها النار مما أدى إلى مقتل أحد أفرادها وإصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى ود مدني، ودونت الشرطة بلاغات ضدهم بالقتل العمد والأذى الجسيم والنهب.

وناشد أهالي القرية رئاسة قوات الشرطة بفرض مزيد من السيطرة على القرى شمال الفاو منعاً لحوادث النهب التي وصوفوها بالمتزايدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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