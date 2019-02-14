30,514 الجالسون لامتحانات الأساس بجبل أولياء

كشفت إدارة الشؤون التعليمية بمحلية جبل أولياء، أن عدد التلاميذ المسجلين للجلوس لامتحانات شهادة الأساس للعام 2019 المزمع انطلاقها في 18 مارس المقبل، بلغ 30,514 تلميذاً وتلميذة بزيادة أربعة آلاف عن العام الماضي.

وأكدت الإدارة خلال الاجتماع المنعقد بمحلية جبل أولياء برئاسة المعتمد أبوعبيدة عبدالعزيز العراقي، وبحضور المدير التنفيذي للمحلية محمد علي شريف، ومدير تعليم الأساس أحمد عبدالكريم عمر، للوقوف على الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالامتحانات. أكدت الإدارة عدم حرمان أي تلميذ من الجلوس للامتحانات المقبلة بحجة عدم سداد الرسوم.

وأعلن معتمد المحلية التزام المحلية بتوفير المعينات والمتطلبات كافة، بجانب صيانة وسائل الحركة للإدارة وتوفير الوقود، فيما أعلن ضابط الامتحانات الأستاذ مبارك محمد أحمد ارتفاع عدد مراكز الامتحانات بقطاعات المحلية التي قسمت لأربعة قطاعات.

وأكدت المساعد الفني بالإدارة حياة قسم الله، بحسب الشروق – مضي الامتحانات التجريبية بكل يسر، وأشارت لانطلاق الامتحانات النهائية للفصول من الصف الأول وحتى السابع والتي تم الإعداد لها جيداً، منذ الأمس وستستمر حتى الثامن عشر من فبراير الجاري، كاشفة عن برامج تدريبية للمعلمين تنفذ حالياً في مجال اللغة الإنجليزية والحاسوب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)