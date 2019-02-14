القبض على متهمين بسرقة كيلو ذهب

ألقت مباحث ولاية كسلا، القبض على ثلاثة متهمين بسرقة كيلو ذهب من أحد المنازل تجاوزت قيمته اثنين مليار جنيه، فيما يواجه صائغ الاتهام باستلام مال مسروق لشرائه الذهب من المتهمين.

وأشار مصدر بحسب (آخر لحظة) أن مواطناً دون بلاغاً بدائرة الاختصاص أفاد فيه بأنه تعرض لسرقة مصوغات ذهبية من منزله، وبالتحري والمتابعة من قبل مباحث الولاية التي وجه خلالها مدير المباحث بكسلا، العقيد مجدي حسن بتكوين فريق بقيادة الملازم عبد الشكور حسن فكي، وتمكن التيم من الوصول إلى صائغ وبالتحري معه أكد لهم أنه قام بشراء الذهب خام من آخرين وأرشد عليهما، تم توقيفهما وأقرا بارتكاب الجريمة وأفادا بأنهما قاما بصهر الذهب وتحويله من مصوغات إلى سبائك ومن ثم بيعه إلى الصائغ ، وذكر الصائغ أنه اشترى جزءاً لكنه لا يعلم بأنه مسروق، ودون في مواجهته بلاغ بتهمة استلام مال مسروق، فيما دون البلاغ بالسرقة ضد المتهمين الآخرين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)