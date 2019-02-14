توقيع مذكرة تعاون بين منظمة الهجرة الدولية والمنظمة العربية

وقّعت منظمة الهجرة الدولية؛ والمنظمة العربية للتنمية الزراعية؛ مذكرة تعاون في الزراعة والبرامج ذات الصلة بالزراعة من أجل بناء قدرة المهاجرين والمجتمعات الريفية. وقال مدير المنظمة العربية؛ إبراهيم آدم الدخيري ، بأن "تعزيز الإنتاجية الزراعية والحيوانية أمر بالغ الأهمية لبناء قدرة المجتمعات على التكيف؛ والتي يمكن من خلالها تحقيق تنفيذ برامج التنمية الريفية بالمجتمعات المحلية وربطها بالسوق و بناء القدرات. من جانبها قالت رئيسة منظمة الهجرة؛ بالخرطوم؛ كاثرين نورثينج؛ حالات المهاجرين في السودان "حالات طارئة" و لا تتوفر لها الرؤية التنموية المستدامة. وأضافت أن المنظمة ترحب باتفاقية التعاون باعتبارها إطار لبرنامج مستمر لمصلحة مختلف فئات المهاجرين من النازحين ، العائدين ، اللاجئين و المجتمع المحلى. وتهدف المذكرة التعاون إلى تعزيز قدرة المجتمعات الريفية بالتركيز على برامج التنمية الزراعية؛ وبشكل خاص على مناطق معابر المهاجرين لتلبية احتياجاتهم.

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