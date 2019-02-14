نجم ريال مدريد على رادار يوفنتوس تحسبًا لفشل التعاقد مع "صلاح"

كشفت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس يضع خطة بديلة حال فشل التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكرت صحيفة “برنابيو ديجيتال” الإسبانية أن النجم الشاب ماركو أسينسيو لاعب نادي ريال مدريد، سيكون بديل صفقة محمد صلاح هداف ليفربول، في نادي يوفنتوس الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.. وكشفت الصحيفة الاسبانية أن النادي الإيطالي وضع "أسينسيو" كـ خيار ثاني حال فشل ضم محمد صلاح. وكانت تقارير صحفية أكدت بدء نادي يوفنتوس في التحرك بشكل مكثف لحسم التعاقد مع محمد صلاح، وذلك بعد حصول إدارة النادي على موافقة البرتغالي كريستيانو رونالدو وقادة الفريق لضم اللاعب المصري. وأكدت التقارير أن قيمة صفقة إنتقال محمد صلاح إلي يوفنتوس قد تتخطي الـ200 مليون يورو.

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