فالفيردي يحسم موقف مشاركة ميسي

حسم إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني موقف مشاركة ليونيل ميسي مع الفريق في المباريات القادمة مع العملاق الكتالوني. وقال فالفيردي في تصريحات نشرتها صحيفة آس الإسبانية: ميسي بخير وجاهز للمشاركة ولايمكن حرمانه من اللعب وهو مُعافى مع برشلونة. واضاف فالفيردي: ميسي يتدرب بشكل مثالي، ولكن أومتيتي وضعه مختلف ونحتاج لاختباره في الأيام المقبلة لمعرفة قدرته على المشاركة مع الفريق. وعن الهدف الملغي لفريق أياكس أمام الريال قال: ليس لدي أي فكرة عما إذا كان هدف أياكس صحيح أم لا، لست قلقاً من ريال مدريد أو أي فريق آخر نحن ننظر لأنفسنا فقط.

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