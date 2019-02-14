وأضاف قائلاً: "إنه ليس هنا [في ماربيا] لأسباب، لأنه لا يستطيع الانضمام للتدريبات، سنعود [لليفربول] يوم الجمعة. ثم من يوم السبت ديان سيتواجد في ميلوود وسنرى".
وواصل: "لكن, بالطبع. علينا أن نتجهز - إذا أظهر لوفرين يوم الاثنين علامة تدل على أنه بخير, فسنقوم بالتخطيط من جديد".
وتابع: "لكن حتى اللحظة نحن نُحضر للمباراة من خلال هذه التدريبات ولوفرين غير متواجد هنا. يجب أن نجد حلولا أخرى".
واستطرد كلوب بالحديث عن جاهزية نجم الوسط جورجينهو فينالدوم قائلاً: "فينالدوم لم يتدرب حتى الآن, بالطبع هذا ليس أمر جيد خصوصا بعد مباراة مجهدة بالنسبة له".
واختتم: "لكنه سينضم للتدريبات اليوم وهذا أمر جيد".
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يكشف عن إمكانية مشاركة لوفرين وفينالدوم أمام البايرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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