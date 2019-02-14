الأردن: انفجار لغمين أرضيين يقتل شرطيين ومدنيا في البلقاء

قتل عنصران من الشرطة الأردنية ومدني، وأصيب 7 من أفراد الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، بعد انفجار لغمين أرضيين في محافظة البلقاء، غرب العاصمة الأردنية عمان، وفق مصدر أمني.

وانفجر لغم صباح اليوم الخميس في منطقة نقب الدبور، ما أدى إلى مقتل مدني، وبعد وصول رجال الأمن إلى المنطقة، انفجر لغم أرضي ثانٍ، ما أدى إلى مقتل شرطيين إثنين، وإصابة 7 آخرين.

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