شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أمنّ الاجتماع الذي التأم اليوم”الخميس” على قيام مباراة الأمل عطبرة وهلال الأبيض غدًا”الجمعة” في بطولة الدوري الممتاز بملعب الخرطوم الدولي. وتقرر دخول الجماهير بعد أن كان قد أصدر اتحاد كرة القدم السوداني قرارًا بمنعها من الدخول بسبب معاقبة الأمل للأحداث التي شهدتها مباراته أمام الموردة الخرطوم.

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً..مباراة الأمل وهلال الأبيض باستاد الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.