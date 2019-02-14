شهاب محمد - الخرطوم - نفط الخليج 365 : أبدت شركة TULLOW OIL plc الإيرلندية، رغبتها للاستثمار في مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي بالسودان في البحر الأحمر ومربع (8)، والعمل داخل وخارج المياه، فيما رحّب وزير النفط أزهري عبد القادر رغبة الشركة الإيرلندية في الاستثمار النفطي بالسودان، مُعدِّداً الفرص المُتاحة لذلك، واشار خلال لقائه نائب رئيس الشركة لإفريقيا تايم هانلون إلى الاستكشافات التي تمّت في السابق بعددٍ من الحقول المتاحة الآن للاستثمار، مُقدِّماً شرحاً وافياً عن مسيرة النفط السوداني، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم العون الكافي للتعاون مع الشركة الإيرلندية حتى تعم الفائدة الجميع ثقة الشركة في إعادة السودان لحجمه الطبيعي في إنتاج النفط والغاز على مستوى إفريقيا، فيما أكد نائب مدير الشركة تايم هانلون ثقة الشركة في إعادة السودان لحجمه الطبيعي في إنتاج النفط والغاز على مستوى القارة الإفريقية، مُشيراً الى أن الشركة أسهمت في وضع ثلاث دول أفريقية ضمن الدول المُنتجة للنفط هي (غانا، يوغندا وكينيا)، موضحاً أنّ الشركة متخصصة في الاستثمار النفطي بالقارة الإفريقية، وقال: سيزور السودان وفد فني عالي المُستوى من الشركة لدراسة تفاصيل الفُرص المُتاحة للاستثمار بالسودان والدخول في المربعات المذكورة.

كانت هذه تفاصيل خبر شركة إيرلندية ترغب في الاستثمار النفطي بالبحر الاحمر بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.