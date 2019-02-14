كوشنر يعلن الموعد النهائي لنشر “صفقة القرن” في مؤتمر “وارسو”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفصح جاريد كوشنر، المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط عن الموعد النهائي للإعلان عن “صفقة القرن”.

ذكرت القناة العبرية الـ”13″، مساء اليوم، الخميس، أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن عن أن “صفقة القرن” أو الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، ستعلن بعد إجراء الانتخابات البرلمانية للكنيست الإسرائيلي، المقررة في التاسع من شهر أبريل/ نيسان المقبل.

وجاءت تصريحات جاريد كوشنر خلال جلسة مغلقة عقدت، مساء أمس الأربعاء، مع وزراء خارجية مشاركين في مؤتمر “الأمن والسلام في الشرق الأوسط”، المنعقد في العاصمة البولندية، وارسو، أو ما يسمى بـ”مؤتمر وارسو”.

وأوضح صهر الرئيس الأمريكي أنه سيتعين على الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، تقديم تنازلات، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن كوشنر، رئيس الطاقم الأمريكي الذي يبلور الخطة، سيطلع وزراء خارجية الدول المشاركة في مؤتمر “وارسو” على تطورات إعداد الخطة.

ويشار إلى أن هذا الإعلان هو الأول الذي يحدد فيه مسؤول أمريكي رفيع المستوى موعدًا زمنيًّا لإطلاق الصفقة.

سبوتنيك