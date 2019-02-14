السودان: إنشاء وحدة إدارية بمنطقة المثلث الغنية بالذهب على الحدود مع ليبيا

الخرطوم : باج نيوز

أعلن والي الشمالية عن إنشاء وحدة إدارية بمنطقة المثلث الغنية بالذهب بالحدود السودانية الليبيبة وتعيين ممثل للشركة السودانية للموارد المعدنية بها.

وأشار الوالي ياسر يوسف في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، الى اكتمال الوحدة الإدارية بجانب تواجد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وشدد الوالي على إمكانية توسع الشركة في محليات الولاية السبع وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه التعدين التقليدي بالولاية، بالإضافة الى تحسين أسواق التعدين وتمكين المعدنين التقليدين من التعامل مع نوافذ البيع بالأسواق.

وأشار الى ان اجتماعه مع نائب المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، ناقش أمر التعدين في منطقة المثلث الحدودية بين السودان وليبيا وكيفية التأسيس المدني في المنطقة.

وكشف يوسف ان المنطقة يتواجد بها آلاف المُعدنين السودانيين، مؤكدا على اهمية حصر الأنشطة المصاحبة لعمل التعدين بالولاية وتقديم المساعدات الفنية من الشركة الى الولاية ودفع الشركات العاملة في الولاية باتجاه زيادة ما تقرره الولاية فيما يتعلق بمشروعات المسؤولية الاجتماعية.

وتوقع ان تنعكس زيادة إيرادات الولاية من قطاع التعدين.

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