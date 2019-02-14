الخرطوم تطلع أنقرة على تطورات الأوضاع بالسودان

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الأربعاء، عن دعم بلاده الكامل للسودان وتطلعها لاستدامة الأمن والاستقرار والتنمية في ربوعه. وأطلع الوزير التركي على تطورات الأوضاع في السودان على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

وقال الوزير التركي خلال لقاء مع وزير ديوان الحكم الاتحادي حامد ممتاز، مبعوث رئيس الجمهورية المشير عمر البشير والوفد المرافق له في أنقرة بحضور سفير السودان يوسف الكردفاني، إن بلاده ستواصل الجهود الرامية لبناء شراكة استراتيجية بين البلدين وتطويرها عبر تنفيذ المشروعات المتفق على تنفيذها في السودان.

وأكد أوغلو أنه سيزور السودان قريباً من أجل التحضير الجيد لانعقاد اجتماعات المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي برئاسة رئيسي البلدين.

وكان ممتاز بحسب الشروق – قد وصل أنقرة حاملاً رسالة خطية من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برفقة وزير الإعلام والاتصالات بشارة جمعة أرو، وسامية أحمد محمد عضو المجلس الوطني.

وقال وزير الإعلام والاتصالات إن اللقاء تطرق كذلك للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)