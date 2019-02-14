المريخ يكمل استعداده لمواجهة مولودية الجزائر

يكمل نادي المريخ استعداده بمران رئيسي على ملعبه في مدينة أمدرمان، ليل الخميس، استعداداً للمواجهة الفاصلة مع فريق مولودية الجزائر المقررة يوم السبت في إياب ربع نهائي كأس زايد لأبطال العرب.

ويطمح المريخ للاستفادة من النتيجة الإيجابية التي حققها في مباراة الإياب بالتعادل السلبي أمام المولودية وتحقيق الفوز عليه بأي نتيجة في مباراة السبت من أجل التأهل لنصف نهائي البطولة العربية.

وقالت صحف رياضية صادرة في الخرطوم، الخميس، إن القطاعات الجماهيرية المريخية عقدت اجتماعاً مساء الأربعاء بدار النادي للتنسيق من أجل الاحتشاد في اللقاء.

وخاطب نائب الأمين العام للنادي أحمد مختار، الجماهير، قائلاً إنهم يراهنون على الأنصار في التدافع بكثافة في مباراة السبت والقيام بدورهم على أكمل وجه في مساندة اللاعبين ودعمهم معنوياً حتى يتمكنوا من قيادة الفريق للفوز وخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة.

