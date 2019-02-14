جنوب السودان تقتطع راتب يوم من الموظفين لتمويل اتفاق السلام

صادق مجلس وزراء جنوب السودان، الخميس، على تخصيص 44 مليار جنيه جنوب سوداني (285 مليون دولار)، تستقطع من رواتب العاملين بالخدمة المدنية؛ لتنفيذ بنود اتفاق السلام.

وقال مايكل مكوي لويث، وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة، إنّ الحكومة ستخصم أجرة يوم واحد لمدة 4 شهور من رواتب الموظفين؛ لتنفيذ بنود اتفاق السلام للفترة قبل الانتقالية، المتوقع انتهاؤها بتشكيل الحكومة الانتقالية، نيسان/ أبريل المقبل.

وأضاف ”مكوي“ إنّ المبالغ سيتم توظيفها لإنشاء السكرتاريات المتخصصة لتنفيذ الاتفاقية، والترتيبات الأمنية، إلى جانب نشر اتفاق السلام وإجراء المصالحة الوطنية.

وناشد رجال الأعمال العاملين في القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني الوطنية، للمساهمة في دعم تنفيذ اتفاق السلام، خلال الفترة ما قبل الانتقالية.

وتواجه اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة، أزمة تمويل؛ بعد أن اشترط المجتمع الدولي عليهما، إظهار قدر من الجدية في تنفيذ بنود الاتفاق، مقابل توفير الدعم المالي المطلوب لتنفيذ بنوده.

وبحسب لجنة حكومية متخصصة، يتطلب تنفيذ بنود اتفاق السلام خلال الفترة ما قبل الانتقالية 114 مليون دولار، وفرت منها الحكومة مبلغ مليون دولار فقط.

وانفصلت جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، وشهدت منذ 2013 حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة، أخذت بُعدًا قبليًا.