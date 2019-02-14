تظاهرات حاشدة بود مدني بولاية الجزيرة وسط السودان

خرج المئات اليوم الخميس في مدينة ود مدني ولاية الجزيرة – وسط السودان- مظاهرات احتجاجية بموكب ضحايا الحروب والانتهاكات. وأدت المظاهرة إلى شل الحركة وكذلك اغلاق محلات ومتاجر السوق العام وذكر مصدر لـ(سودان نيوز365) أن القوات الأمنية حاولت تفريق المظاهرة دون جدوي.

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