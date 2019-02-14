تظاهرات حاشدة بمدينة الأبيض شمال كردفان

قال شهود عيان أن المئات من مواطني مدينة الابيض عاصمة ولاية شمال كردفان، خرجوا اليوم الخميس، في تظاهرات حاشدة وسط المدينة، تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين والقوى المعارضة الموقعة على اعلان الحرية والتغيير.

وأضافت مصادر محلية تحدثت لــ(السودان 365) أن المحتجين رددوا هتافات تنادي باسقاط حكومة الرئيس عمر البشير.

وأكدت المصادر ان المئات من المواطنيين، انضموا الى الموكب الذي لايزال يجوب شوارع المدينة.