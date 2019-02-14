منبر القانونيين بالخارج يدين استمرار جرائم الاغتصاب الجماعي والتحرش الجنسي في دارفور

لابد من التصدي الحازم لسياسات الاغتصاب الجماعي والتحرش الجنسي

والثورة السودانية المستعرة في طول البلاد وعرضها تدخل أسبوعها الثامن،حملت إلينا الأخبار (بيان نساء دارفور بتاريخ 9 فبراير 2019 م.) حادثة اغتصاب جماعي جديدة مؤسفة وموجعة لنساء معسكر زمزم حيث تم اغتصاب ستة نساء من النازحات - معسكر زمزم الذي يقع جنوب مدينة الفاشر ويبعد عنها بضع كيلومترات - هو احد معسكرات النزوح التي لجأت إليها أعداد كبيرة من مواطني اقليم دارفور بسبب الحرب (ويبلغ عدد نازحي دارفور حوالي ( 2.7) مليون نازح وفقا لإحصائيات مكتب تنسيق الشؤون الانسانية للامم المتحدة). إقليم دارفور والذي يعاني من سياسات النظام الحاكم وأفعال مليشياته المسلحة من تقتيل جماعي وتهجير لسكانه وعنف جنسي منظم كاداة حرب لترويع السكان وكسر مقاومة المجتمعات المحلية .

وقد مثلت الحادثة حلقة جديدة من سلسلة حلقات العنف الجنسي المنظم الذي استخدم طوال سنوات الحرب علي سكان دارفور، وقد حفلت تقارير المنظمات الدولية بوقائع الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والرجال ايضا، نذكر منها علي سبيل المثال اغتصاب مائتي امرأة من سكان قرية تابت (65 كيلومتراً جنوب مدينة الفاشر) بتاريخ 31 اكتوبر 2014 م ، وقد فشل المجتمع الدولي ممثلا في بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد) المكلفة بحماية السكان من الانتهاكات تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة، في إيقاف العنف الجنسي الممنهج ضد نساء دارفور في المعسكرات. وقد تميزت سياسات النظام بضرب حاجز من التعتيم وحجب الحقائق وإسكات الأصوات فيما يتعلق بفضح سياسات العنف الجنسي المنظم في حالات النزاع والتي هي جريمة حرب وجريمة انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي وفقا للمواد 7(1) و(أ) (ب) (د) و (و) و (ز) من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية كما تعد مخالفة وفقاً للمادة 186 الفقرات (ز/ح/ط/ي) من القانون الجنائي السوداني تعديل 2009 م .

وقد مارس النظام الحاكم في السودان العنف الجنسي المنظم في حال النزاع في دارفور، كما أستخدم منسوبوه العنف الجنسي بأشكاله من الاغتصاب والتحرش الجنسي في مواجهة المعتقلين والمعتقلات في مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني (تقرير الصحفية درة قمبو المنشور في الوسائط الاجتماعية بتاريخ 12 فبراير2019 م عن التحرش الجنسي بالمعتقلات وتهديدهن بالاغتصاب، وما حادثة اغتيال الاستاذ أحمد الخير ضربا وتعذيبا واغتصابا الا نموذجا لنهج منظم استنه النظام منتهكا بذلك كل مباديء القانون الدولي واتفاقيات منع التعذيب ومنع الاغتصاب والعنف الجنسي في حالات الاضطرابات المدنية وفقا لقرارات مجلس الامن ( ١٨٢٠، ١٨٨٠،١٨٨٩ ) وغيرها .

إن تراخي المجتمع الدولى ، ممثلاً في منظمة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، عن إتخاذ موقف حاسم إزاء إنتهاكات النظام القمعي لحقوق الإنسان السوداني دفعت النظام القمعي للتمادي وإغتراف المزيد من الإنتهاكات الجسيمة .

اننا في منبر القانونيين/القانونيات السودانيين بالخارج، ندين بأشد العبارات حادثة الاغتصاب الجماعي للنساء في معسكر زمزم ، كما ندين استخدام العنف والتحرش الجنسي ضد المعتقلات/المعتقلين من المتظاهرين السلميين. كما اننا نناشد الهيئات الدولية المكلفة بالتصدي للعنف الجنسي في ظروف النزاع بالتحقيق الفوري وتقديم الجناة للمحاسبة بدون تاخير .

مجموعة التنسيق

منبر القانونيين/ القانونيات السودانيين بالخارج

الخميس 14 فبراير ٢٠١٩ م