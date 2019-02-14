اعتقلت الأجهزة الأمنية في السودان الصحفية نضال عجيب أثناء تغطيتها موكب ضحايا الحروب والانتهاكات التي انطلقت في وسط الخرطوم اليوم الخميس. 14 فبراير 2019م. وأفاد صحافيون من داخل المظاهرة أن قوات الأمن اقتادت الصحفية نضال إلى مكان غير معلوم.

وكانت اجهزة الأمن قد نفذت حملة اعتقالات استباقية لإفشال موكب 14 فبراير الذي دعا له تجمع المهنيين السودانيين بوسط الخرطوم.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: اعتقال الصحفية نضال عجيب في مظاهرات الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.