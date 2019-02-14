اعتقالات وبمبان في مواجهة موكب "14 فبراير"

اطلقت الاجهزة الامنية الغاز المسيل للدموع "البمبان"، علي المتظاهرين الذي خرجوا استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين موكب " 14 فبراير"، حيث شهدت منطقة وسط الخرطوم، حملة اعتقالات طالت بعض الصحفيين والناشطين من المتظاهرين. كما شهد معسكر زمزم في جنوب دارفور خروج مئات المتظاهرين، بجانب متظاهرين في ولاية الجزيرة "مدني".. و"علمت اخبار الخليج 365 365"، باعتقال عدد من الصحفيين والصحفيات، اثناء تغطيتهم لموكب " 14 فبراير"، وعلي رأسهم الصحفية نضال عجيب، بجانب الصحفي محمد ابراهيم. و"علمت اخبار الخليج 365 365"، باعتقال عدد من الصحفيين والصحفيات، اثناء تغطيتهم لموكب " 14 فبراير"، وعلي رأسهم الصحفية نضال عجيب، بجانب الصحفي محمد ابراهيم. وطوقت الاجهزة الامنية ومنذ الصباح وسط الخرطوم بطوق أمنيا ضخما لمواجهة موكب تجمع المهنيين السودانيين، بدوت السلطات أكثر استعدادا بعد تجربتها الايام الماضية مع مواكب سلمية دعا إليه التجمع وأيدته قوى المعارضة وشارك فيه الآلاف.



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