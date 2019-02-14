مقتل مروِّج مخدرات قرب الضعين خلال ملاحقة الشرطة له

لقى متهم بترويج المخدرات مصرعه ـ الأربعاء ـ بنيران قوات من الشرطة والأمن، أثناء تنفيذ القوة لأمر قبض في مواجهته، في منزله بقرية المشروع نحو 20 كلم غرب مدينة الضعين، عاصمة ولاية شرق دارفور.
وجرى القبض على المتهم "ع، ا، ا" الشهير بقبل عام في ولاية شمال دارفور بواسطة قوة من الدعم السريع وبحيازته عدد 189 جوال حشيش محملة على أربع عربات دفع رباعي، عقب مطاردة وإطلاق نار بين الدعم السريع ومرافقيين للمتهم أسفر عن مقتل عدد من جنود الدعم السريع.
وتم ترحيله إلى العاصمة الخرطوم وحُكِم عليه بالسجن المؤبد قبل أن يتمكن من الهرب من داخل سجن الهدى، شمال أم درمان.
وبحسب مصدر أمني ، فإن معلومات تحصلت عليها الأجهزة الأمنية تؤكد عودة المتهم إلى منزله بقرية المشروع حيث كان يعيش متنكراً، وفقاً للمصدر.
وأضاف "داهمت الأجهزة الأمنية القرية صباح – الأربعاء – وأثناء عملية القبض أطلقت القوة النار على المتهم خوفاً من استخدامه لسلاح ناري".
وطبقاً للمصادر، فإن جثمان القتيل تم نقله إلى مستشفى الضعين للتشريح ومن ثم تسليم الجثة لذويه.
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