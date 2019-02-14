عاجل| اعتقال عدد من الصحفيين بالخرطوم

تأكد إعتقال عدد من الصحفيين والصحفيات، اليوم الخميس، في العاصمة الخرطوم، اثناء تغطيتهم للموكب الإحتجاجي الذي دعا له تجمع المهنيين السودانيين والقوى المعارضة. وقالت مصادر اعلامية انها رصدت إعتقال الصحفية نضال عجيب والصحفي محمد ابراهيم من محيط السوق وسط الخرطوم.



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