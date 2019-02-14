محكمة جرائم دارفور تخاطب الشرطة للقبض على نظاميين

الخرطوم: تسنيم جدو

كشفت تحريات الشرطة عن تفاصيل اتهام شركة لإنتاج المشروبات الغازية بالإهمال ومخالفة قانون رقابة الأطعمة بالخرطوم ، وقال المتحري بمحكمة البيئة وحماية المستهلك برئاسة القاضي عصام الدين أمس، إن الشاكي وهو محامي، تقدم بفتح بلاغ بقسم الشرطة أفاد في مضمونه بأنه عند شرائه قارورة كبيرة من منتجات المشروبات الغازية لإحدى الشركات، من متجر بمنطقة جبل أولياء، تفاجأ الشاكي بانبعاث رائحة كريهة عبارة عن فطريات من العبوة، بالإضافة إلى عدم وضوح تاريخ صلاحية الإنتاج، وأضاف المتحري أنه تم إرسال المعروضات إلى المختبر الجنائي وجات الإفادة بأن المعروضات غير صالحة للاستخدام الآدمي، ودونت الشرطة بلاغاً تحت نص المادة (74) من القانون الجنائي المتعلقة بالإهمال، مقرونة بالمادة (4) من قانون الرقابة والأطعمة في مواجهة الشركة.

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