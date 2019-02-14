تشكيل حكومة جنوب دارفور من 7 وزراء

أصدر والي جنوب دارفور م. آدم الفكي محمد الطيب، مراسيم ولائية بتعيين وزراء جدد في حكومة الوفاق الوطني، شملت تعيين: محمد أحمد عمران وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة، د.محمد العاجب إسماعيل وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية.

وشملت المراسيم تعيين كل من: طه عبدالله حامد وزيراً للبنى التحتية والتنمية العمرانية، مسار علي مسار وزيراً للصحة، عائشة موسى الشريف هنو وزيراً للرعاية الاجتماعية، الجار بشارة الجار وزيراً للتربية والتعليم، بشير آدم السنوسي رئيس المجلس الأعلى لتعزيز السلام بدرجة وزير.

وكشف الوالي عن أربع وزارات من نصيب المؤتمر الوطني بالولاية، وواحدة لحزب الأمة الوطني، ووزارة لحزب الأمة الفيدرالي، ومجلس تعزيز السلام لحركة العدل والمساواة المتحدة.

وأعلن الفكي أن تشكيل المعتمدين سيعلن الأحد.

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