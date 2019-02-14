بالفيديو : عثمان ذو النون يضع شيوخ أنصار السنة في “ورطة” شاهد رد احد الشيوخ

شن الشيخ أحمد البدوي, هجوماً قاسياً على, الناشط البارز عثمان ذو النون, ووصفه بصاحب الفهم السقيم للدين وذلك على خلفية ظهور الأخير في مقطع فيديو وجهه لمزمل فقيري وبعض الشيوخ الذي أفتوا بأن الخروج على الحاكم حرام.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن الناشط البارز كان قد قال في مقطع الفيديو (رايكم شنو في انو الحاكم الآن صوفي.. والصوفية في تقديركم انتم كفار.. السؤال هل يجوز الخروج على الحاكم الكافر؟) هذا السؤال وضع الشيوخ في “ورطة” على حد تعبير رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا المقطع.

الشيخ البدوي رد على ذو النون قائلاً: الجواب من وجهين, الوجه الأول نحن لم نقل أن الصوفية كلهم كفار, بل قلنا أن الصوفية عندهم دعوة إلى الشرك كما في إحدى قصائد البرعي.

وتابع البدوي: بعض الناس قد يكون من “جهلة” الصوفية أو حديثي العهد بالصوفية أو مثل الدراويش ومثل هؤلاء لن نقول عليهم كفار, وأيضاً ما كل من سقط منه كفر فهو كافر.

وبحسب موقع النيلين واصل الشيخ أحمد البدوي هجومه على ذو النون ونصحه بقراءة فتاوى شيخ الإسام بن تيمية قائلاً: أقرأ فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية لكن أنت ما فاضي عشان تقرأها, انت مرقتها في ماليزيا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .