بالفيديو.. صفحة مصرية تنشر مراوغة لاعب المريخ “التش” لاحد لاعبي الأهلي وتقول: (شبيه ميسي عمل للراجل انزلاق غضروفي)

يعد لاعب وسط نادي المريخ السوداني أحمد حامد التش, واحداً من أمهر وأحرف لاعبي كرة القدم السودانية, ويتمتع حلواني الكرة السودانية كما يطلق عليه بمهارات فنية كبيرة خصوصاً في المراوغة والتمريرات البينية.

وقد قدم ساحر المريخ خلال مباراة فريقه الأخيرة في الدوري أمام الأهلي الخرطوم والتي انتهت بالتعادل الإيجابي فواصل من المتعة الكروية.

ومن بين لقطات المباراة التي أظهر فيها التش, مهارة كبيرة لقطة محاورته لأحد لاعبي الأهلي الخرطوم, حيث قام وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين بمراوغة اللاعب بطريقة أرهقت لاعب الأهلي الذي سقط لوحده أمام خط 18 فريقه وهو يحاول الحاق بالتش.

ووفقاً لموقع النيلين فقد نشرت إحدى الصفحات الرياضية المصرية التي تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو اللقطة, وقد شبه أدمن الصفحة لاعب المريخ بالنجم الأرجنتيني الكبير ميسي, وذلك بسبب مهاراته الكبيرة التي أظهرها, وكتب أدمن الصفحة على المقطع بسخرية (شبيه ميسي عمل للراجل انزلاق غضروفي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .